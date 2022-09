Agenzia cyber, aumento attacchi operatori italiani energia

ROMA, 02 SET - Si registra un aumento degli attacchi cibernetici alle strutture energetiche nazionali. Lo fa sapere l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, informando che si è tenuta questo pomeriggio la riunione del Nucleo per la cybersicurezza riguardo agli attacchi che negli scorsi giorni hanno coinvolto operatori italiani del settore energetico (Eni e Gestore dei servizi energetici, ndr). I tecnici dell'Agenzia hanno diffuso le raccomandazioni tecniche "per l'innalzamento dei livelli di protezione delle infrastrutture digitali degli operatori energetici, adeguandole costantemente alle più recenti informazioni sulla minaccia".

