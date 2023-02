Al via il vertice a Palazzo Chigi sulla cybersicurezza

ROMA, 06 FEB - Riunito a Palazzo Chigi il vertice per fare un primo bilancio dei danni provocati dagli attacchi hacker di ieri. Partecipano il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, autorità delegata per la cybersicurezza, il direttore dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, e la direttrice del Dipartimento informazione e sicurezza, Elisabetta Belloni. La riunione è convocata anche "per confermare la promozione della adeguata strategia di protezione, peraltro da tempo già in atto", come spiegava ieri una nota di Palazzo Chigi.

