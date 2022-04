Al via incontro Draghi-sindacati a Palazzo Chigi

ROMA, 07 APR - I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono arrivati a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. La riunione, iniziata da poco, arriva all'indomani dell'approvazione del Def in Consiglio dei ministri. A prendervi parte il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Non partecipa il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, assente perché da qualche giorno contagiato da Covid, come sottolineano dal suo sindacato. Al suo posto ci sono i segretari confederali Ignazio Ganga e Giulio Romani. Partecipa, tra gli altri, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

