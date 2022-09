Al via lo spoglio in Sicilia: Schifani dato in vantaggio, ma De Luca crede nella rimonta

Alle ore 14 è cominciato lo spoglio per le elezioni regionali in Sicilia. Gli elettori sono stati chiamati alle urne per scegliere il presidente della Regione e i deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Da ora inizieranno a confluire i dati dalle sezioni alle Prefetture che saranno poi raccolti dalla sala operativa dell’Ufficio elettorale allestita all’assessorato regionale delle Autonomie locali e comunicati.

Pubblicità

La vittoria di Renato Schifani alla Regione sembra scontata iIn base agli exit poll Opinio-Rai diffusi ieri sera. Il candidato della coalizione di centrodestra viene infatti accreditato di una forchetta compresa fra il 37% e il 41%, una percentuale superiore di circa 13 punti rispetto a Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina e leader di Sicilia vera che a sorpresa (ma neanche poi tanto) viene accreditato di un risultato compreso fra il 24% e il 28%. Dietro di lui la candidata della sinistra (Pd e Centopassi) Caterina Chinnici (tra il 15,5% e il 17%) e il rappresentante del M5s Nuccio Di Paola (13%-17%). Proprio la rottura dell’alleanza tra Dem e Cinquestelle, avvenuta alla vigilia delle elezioni dopo lo svolgimento delle Primarie con l'affermazione della Chinnici, ha impedito qualunque chance di contendere la vittoria finale al centrodestra. Molto indietro gli altri due candidati: il vicepresidente della Regione Gaetanio Armao, in corsa per il Terzo Polo di Calenda, e la rappresentante del movimento Siciliani Liberi Eliana Esposito, indicati tra l’1,5 e il 3,5%. In base a questo risultato il Terzo Polo non riuscirebbe a superare la soglia di sbarramento all’Ars del 5%, rimanendo pertanto fuori da Palazzo dei Normanni.

Ma secondo Cateno De Luca questi «exit poll sulle Regionali sono farlocchi, così come i sondaggi che sono stati mandati». Per Scateno «gli exit poll diffusi sono riferiti ai dati di lista, non ai candidati. Può essere che ho preso una cantonata, tanto tra poco saranno aperte le urne. Vi dico le mie previsioni: L’unico candidato alla Presidenza che è all’altezza di prendere più voti della propria lista sono io. Tutti gli altri prenderanno meno voti dei partiti che lo sostengono».

Per De Luca «il centrodestra in Sicilia, come raggruppamento di liste, non supererà l 35 per cento. Secondo me Schifani è in una forchetta che va dal 30 al 32 per cento, non di più. Mentre Caterina Chinnici non è oltre il 17 per cento. Penso dal 15 al 16. Nel Pd non è stata accettata. Mi hanno detto tanti elettori Pd che mi hanno votato».

«Per farla breve, vi dico che in questo momento ci sono dai 12 ai 15 punti di voto disgiunto - dice - La mia coalizione è in una forchetta dal 22 al 25 per cento. Quel 25 per cento si sommerà secondo me al voto disgiunto che c'è. Io prevedo che ci sia dal 10 al 15 per cento di voto disgiunto. Se finirà a me rischio di essere eletto in una forchetta dal 35 al 40 e Schifani fermo al 30».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA