Alla Regione la tensione sale, Baglieri a Salvini: «Sai poco e sei anche male informato»

Daniela Bagliari non ci sta e replica a Matteo Salvini che a Catania, nel corso di un intervento ad un convegno sui fondi del Pnrr aveva parlato di classe dirigente siciliana "incapace" riferendosi soprattutto ad acqua e rifiuti, che sono proprio i settori di competenza dell'assessorato guidato da Baglieri.

«Il leader della Lega Matteo Salvini - ha detto l'assessore all'energia - poco sa o molto probabilmente è male informato in merito alla realtà siciliana in materia di acqua e rifiuti. Le sue parole offrono una lettura semplicista e disarticolata della realtà siciliana. La nostra è una regione che da oltre 20 anni è stata oltraggiata da speculatori senza scrupoli, in questi due settori molto delicati nell’Isola, danneggiando i cittadini e le imprese serie ed oneste.- prosegue - Il governo Musumeci ad oggi è l'unico governo che con caparbietà ha avviato un percorso virtuoso, raggiungendo importanti obiettivi come: rafforzare il sistema impiantistico pubblico, incrementare la raccolta differenziata, avviare le procedure per due termoutilizzatori, razionalizzare la gestione della risorsa idrica, questi solo alcuni focus che l’attuale governo ha attuato negli ultimi quattro anni sul fronte dell’acqua e dei rifiuti».

«Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga, ma noi continueremo fino all’ultimo giorno nel nostro lavoro, in silenzio e con serietà, dimostrando con i numeri l’efficacia delle nostre azioni», ha concluso.



