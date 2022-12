Alle 16 riunione di maggioranza con Giorgetti-Ciriani su manovra

ROMA, 14 DIC - Una riunione di maggioranza sulla manovra è in programma nel pomeriggio alle 16 alla Camera. Servirà per una definizione dei tempi dei prossimi passaggi, a partire dalla scremature degli emendamenti segnalati dalle forze che sostengono l'esecutivo per concentrare l'esame su quelli super-segnalati, che dovrebbero essere tra i 60 e 100. A quanto si apprende, vi parteciperanno i capigruppo della coalizione di governo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e quello dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che prima, alle 15, sarà impegnato in Aula per il question time.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA