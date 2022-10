Alto Adige: Steger ottimista su collaborazione con governo

BOLZANO, 24 OTT - "È partito il nuovo governo a guida Meloni. Io sono fiducioso che cercherà una buona collaborazione con la nostra Provincia e spero si dimostrerà sensibile ai bisogni delle minoranze tedesca e ladina in Italia. Con parecchi dei ministri incaricati abbiamo collaborato molto bene già in passato. Io sono ottimista". Lo afferma il deputato Svp Dieter Steger in un post Facebook. Il partito di raccolta dei sudtirolesi si riunisce in serata per stabilire il posizionamento dei suoi parlamenti durante il voto di fiducia, ovvero "no" oppure astensione. Le nomine dei ministri Calderoli e Tajani, considerati sensibili alle istanze della Provincia autonoma, potrebbero spostare l'ago della bilancia verso l'astensione.

