ROMA, 06 APR - "Azione non andrà in nessuna città con una coalizione dove ci sarà il simbolo dei 5s, e a Verona non ci sarà è sbagliato. I 5s sono quelli del No a tutto e io non penso di dovermi alleare con loro". Così il leader di Azione Carlo Calenda a Rainews. "Alle prossime elezioni costruiremo un polo indipendente nell'area centrale. Un polo pragmatico, che non parli sempre di destra o sinistra, di fascisti e comunisti", aggiunge.

