Amministrative in Sicilia, chiusi i termini per la presentazione delle liste

Chiusi i termini per la presentazione delle liste elettorali a sostegno dei candidati sindaci, in Sicilia entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo di 120 Comuni: Palermo e Messina gli unici due capoluoghi di provincia al voto il 12 giugno. A Palermo i candidati a sindaco sono sei: Roberto Lagalla per il centrodestra, Franco Miceli per il centrosinistra, Fabrizio Ferrandelli +Europa e Azione, l’eurodeputata Francesca Donato in contrapposizione a centrodestra e centrosinistra, la civica Rita Barbera e l’autonomista Cito Lomonte.

Pubblicità

A Messina i candidati a sindaco sono 5. Federico Basile, 44 anni, commercialista ed ex direttore generale del comune di Messina, è appoggiato dal sindaco uscente, Cateno De Luca; è sostenuto da nove liste: Prima l’Italia, Mai più baracche, Senza se e senza ma, Gli amici di Federico, Basile sindaco, Con De luca per Basile sindaco, Amo Messina, Orgoglio messinese, Insieme per il lavoro Clara Crocé con Basile. Maurizio Croce, 50 anni, appoggiato da otto liste: Fi, FdI, Ora Sicilia, Udc-Sicilia Futura, Giovani per me, Nuova Dc, Animalisti e Maurizio Croce. Franco De Domenico, 59 anni, è invece sostenuto da quattro liste: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Coalizione civica per Messina e Franco De Domenico. Salvatore Totaro, è un medico di 63 anni, è appoggiato da una sola lista: Futuro trasparenza e libertà e poi Gino Sturniolo, 60 anni, ex consigliere comunale che sarà sostenuto da una lista: Messina in Comune.

Domani sul quotidiano La Sicilia tutte le liste e tutti i candidati delle amministrative del 12 giugno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA