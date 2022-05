ROMA, 17 MAG - "Queste elezioni amministrative sono il primo test vero e, in molti casi, nei comuni ci sono alleanze di campo largo" per il Pd. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno. "Le elezioni - ha poi aggiunto - devono svolgersi alla fine naturale della legislatura, per dare modo al governo, del quale convintamente facciamo parte, di svolgere fino in fondo la sua missione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA