Amministrative in Sicilia, tutti i risultati: i primi sindaci eletti e le sfide al ballottaggio

Il centrosinistra che piazza le sue prime bandierine in Comuni importanti, le sfide che vedremo al ballottaggio, ma anche i primi sindaci eletti. Ad alcune ore dall'inizio della spoglio delle schede elettorali di questa tornata siciliana di Amministrative per eleggere 42 sindaci dell'Isola, ci sono già i primi verdetti. A Vittoria, il Comune più popoloso dove si votata, Francesco Aiello con il 38,13%, è in testa nella corsa per diventare sindaco. Aiello, 75 anni è stato già sindaco di Vittoria per ben sei volte e deputato regionale in tre legislature. E’ sostenuto da una coalizione di centrosinistra con Partito Democratico, Socialisti-Vittoria in azione, Cento Passi e Aiello Sindaco. Insegue staccato di 500 voti il candidato del centrodestra Salvo Sallemi, sostenuto da diventerà Bellissima , Fratelli d’Italia e Lega. Indietro gli altri candidati, Salvatore Di Falco e Piero Gurrieri (M5s).

Anche a Caltagirone la coalizione Pd-M5s-sinistra è avanti con il candidato Fabio Roccuzzo, progettista europeo ed ex consigliere provinciale, che potrebbe vincere anche al primo turno. Roccuzzo si attesta infatti al 54,23% Il centrodestra con Sergio Gruttadauria, al momento, è al 40,74%.

A San Cataldo (Caltanissetta), quando lo scrutinio è arrivato a quasi metà dei seggi è in vantaggio il candidato sindaco Gioacchino Comparato, appoggiato da M5S e Partito Democratico con oltre il 25% dei voti, dopo di lui i due candidati Claudio Vassallo, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Tradizione e Futuro e l’ex sindaco Giampiero Modaffari, sostenuto dalla liste Riprendiamoci la Città e Amiamo San Cataldo.

A Gioiosa Marea (Messina) e Ferla (Siracusa) risultano eletti gli unici 2 candidati in lizza. A Gioiosa Marea è eletta sindaco Giusy La Galia, a Ferla Michelangelo Giansiracusa che si riconferma alla guida dell’amministrazione comunale per il terzo mandato. Entrambi i candidati sono stati votati da più del 50% dei votanti. Ad Antillo (Messina) è stato eletto sindaco col 92,48% dei voti Davide Paratore.

A San Cipirello (Palermo), comune sciolto per mafia, non è stato raggiunto il quorum del 50 % degli elettori e quindi l’unica candidata Vincenza Romina Lupo non può essere eletta. Ha votato solo il 39,51% degli aventi diritto.

Ecco i risultati già ufficiali delle Amministrative per l’elezione di 42 sindaci

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Canicattì

Ettore Di Ventura

Vincenzo Corbo

Fabio Falcone

Cesare Sciabarrà

Favara

Antonio Palumbo

Salvatore Montaperto

Giuseppe Infurna

Montallegro

(4 sez. su 4)

DEFINITIVO eletto CIRILLO

Andrea Iatì 613 (36,49%)

Giovanni Cirillo 1.067 (63,51)

Montevago

Margherita La Rocca

Giuseppe Arcuri

Porto Empedocle

Gianni Hamel

Salvo Iacono

Rino Lattuca

Ida Carmina

Calogero Martello

San Biagio Platani

(2 sez. su 6)

Salvatore Di Bennardo 238 (50,96%)

Aurelio Michele Di Piazza 229 (49,04)

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

San Cataldo

(6 sez. su 28)

Giuseppe Scarantino 329 (13,65%)

Luigi Cuba 229 (9,50%)

Claudio Vassallo 397 (16,47%)

Gioacchino Comparato 630 (26,14%)

Michele Maria Intilla 260 (10,79%)

Valerio Ferrara 171 (7,09%)

Giampiero Modaffari 394 (16,35%)

Vallelunga Pratameno

(1 sez. su 4)

Samanda Ministeri 114 (24,15%)

Liborio Ognibene 135 (28,60%)

Giuseppe Montesano 223 (47,25%)

PROVINCIA DI CATANIA

Adrano

Agatino Perni

Vincenzo Calambrogio

Carmelo Pellegritti

Gaetano Birtolo

Fabio Mancuso

Caltagirone

Giuseppe Aliotta

Fabio Roccuzzo

Roberto Gravina

Sergio Gruttadauria

Giarre

Angelo D’Anna

Leonardo Patanè

Elia Torrisi

Leonardo Cantarella

Patrizia Lionti

Grammichele

Giuseppe Greco

Davide Malaspina

Antonino Aiossa

Giuseppe Maria Purpora

Ramacca

Teresa Corallo

Giuseppe Limoli

Nunzio Vitale

Salvatore Albelice

Giuseppe Maria Santo Lanzafame

PROVINCIA DI ENNA

Calascibetta

Piero Antonio Santi Capizzi

Carmelo Lo Vetri

Maria Cristina Russo

PROVINCIA DI MESSINA

Antillo

(1 sez. su 1 DEFINITIVO)

Davide Paratore 443 (92,48%)

Giuseppe Santoro 36 (7,52%)

Capo d’Orlando

(3 sez. su 13)

Francesco Ingrillì 777 (62,46%)

Giuseppe Giuffrè 186 (14,95%)

Renato Carlo Mangano 281 (22,59%)

Caronia

Giuseppe Cuffari (Finalmente Caronia)

Giuseppe Cuffari (Siamo Caronia)

Antonella Fasolo

Falcone

Antonino Genovese

Andrea Paratore

Ficarra

Antonino Pizzino

Basilio Ridolfo

Floresta

Antonino Stroscio

Sebastiano Nello Marzullo

Galati Mamertino

Giuseppe Drago

Vincenzo Amadore

Calogero Emanuele

Gioiosa Marea

(6 sez. su 8)

Giusy La Galia Tindara 2.238 (100%)

Mistretta

(1 sez. su 6)

Sebastiano Sanzarello 224 (70,44%)

Sebastiano Nello Maniaci 60 (18,87%)

Salvatore Alfonso Germanà 34 (10,69%)

Patti

(4 sez. su 15)

Anna Sidoti 296 (28,27%)

Giorgio Cangemi 263 (25,12%)

Vincenzo Natoli 18 (1,72%)

Fabrizio Trifilò 90 (8,60%)

Carmelo Gianluca Bonsignore 380 (36,29%)

Rodì Milici

Eugenio Aliberti

Fortunato Domenico Maio

San Marco d'Alunzio

Filippo Miracula

Dino Castrovinci

Andrea Monici

Sant’Angelo di Brolo

(4 sez. su 6)

Francesco Paolo Cortolillo 510 (57,43)

Tindaro Germanelli 378 (42,57%)

Terme Vigliatore

(2 sez. su 8)

Antonino Chiofalo 138 (18,90%)

Bartolo Cipriano 438 (60,00%)

Domenico Munafò 154 (21,10%)

Torregrotta

(1 sez. su 8)

Maurizio Rizzo 128 (24,76%)

Antonino Pino 109 (21,08%)

Francesco Pino 69 (13,35%)

Antonio Caselli 211 (40,81%)

PROVINCIA DI PALERMO

Alia

Francesco Todaro

Antonino Guccione

Montelepre

Maria Rita Crisci

Giuseppe Terranova

Antonino Plano

Beniamino Gaglio

San Cipirello

Vincenza Romina Lupo

Terrasini

Giosuè Maniaci

Giuseppe Caponetti

PROVINCIA DI RAGUSA

Vittoria

(6 sez. su 69)

Pietro Gurrieri 286 (20,13%)

Salvatore Sallemi 379 (26,67%)

Francesco Aiello 572 (40,25%)

Salvatore Di Falco 184 (12,95%)

PROVINCIA DI SIRACUSA

Ferla

Michelangelo Giansiracusa

Lentini

(4 sez. su 32)

Francesca Reale 108 (15,61%)

Saverio Bosco 247 (35,69%)

Stefano Battiato 144 (20,81%)

Laura Vacirca 10 (1,45%)

Maria Adagio 27 (3,90%)

Rosario Lo Faro 156 (22.54%)

Noto

Corrado Figura

Aldo Tiralongo

Pachino

Corrado Quartarone

Fabio Fortunato

Rosalia Barbara Fronterrè

Natalina Carmela Petralito

Rosolini

(1 sez. su 20 )

Corrado Vaccaro 162 (35,60%)

Giovanni Spadola 46 (18,90%)

Giuseppe Pippo Incatasciato 46 (10,11%)

Francesco De Tommasi 44 (9,67%)

Concetto Tino Di Rosolini 117 (25,71%)

Sortino

Vincenzo Parlato

Sebastiano Nuccio Giaccotto

Carlo Autieri

PROVINCIA DI TRAPANI

Alcamo

Alessandro Fundarò

Giusy Bosco

Massimo Cassarà

Domenico Surdi

Calatafimi Segesta

Francesco Gruppuso

Caterina Verghetti

