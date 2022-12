Arcivescovo di Milano: 'Appartamenti a prezzi inaccessibili'

MILANO, 06 DIC - Milano è una "città che corre, la città che riqualifica quartieri e palazzi, la città che fa spazio all'innovazione e all'eccellenza, la città che seduce i turisti e gli uomini d'affari, la città che demolisce le case popolari e costruisce appartamenti a prezzi inaccessibili". Lo ha sottolineato l'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, nel Discorso alla Città in occasione della festività di Sant'Ambrogio, patrono di Milano. Il discorso ha il titolo 'E gli altri? Tra ferite aperte e gemiti inascoltati: forse un grido, forse un cantico'. La riflessione è rivolta in particolare ad amministratori pubblici, politici e responsabili del bene comune che vivono e operano nel territorio della Diocesi di Milano. "Alle porte della città bussa l'inquietudine e la sua provocazione: e gli altri? Dove troveranno casa le famiglie giovani, il futuro della città? - ha aggiunto -. Dove troveranno casa coloro che in città devono lavorare, studiare, invecchiare?". Nella prima parte del discorso l'arcivescovo fa "l'elogio dell'inquietudine che bussa alle porte della paura. La paura serpeggia nella città e nella nostra terra: è la paura di difficoltà reali che si devono affrontare e non si sa come - ha concluso -; è la paura indotta dalle notizie organizzate per deprimere, per guadagnare consenso verso scelte d'emergenza, senza una visione lungimirante; è la paura dell'ignoto; è la paura del futuro".

