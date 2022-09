Armao propone tariffe aeree agevolate per gli elettori siciliani

Gaetano Armao, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, per il Terzo Polo lista Azione-Italia Viva ha rivolto un appello alle compagnie aeree e al Governo nazionale per introdurre tariffe agevolate per la mobilità aerea degli elettori siciliani.

La nostra democrazia, soprattutto negli ultimi anni, soffre per un deficit di partecipazione - ha affermato Armao - che nei momenti elettorali ormai oscilla tra il 40 e il 50%. Bisogna ovviamente dare risposte politiche a questo segnale di disagio. Ma per partecipare al voto è necessario favorire la mobilità degli elettori con tariffe agevolate. Per quanto riguarda le tariffe ferroviarie sta già avvenendo, ma è necessario estenderle a quelle aeree. Le tariffe aeree agevolate sono doppiamente utili per raggiungere la nostra isola per attenuare, anche da questo punto di vista, i costi della insularità. Le tariffe aeree agevolate servono anche per consentire ai nostri giovani universitari di potere tornare per esercitare il loro diritto al voto. Per queste ragioni faccio un forte appello alle compagnie aeree e al Governo nazionale affinchè si adoperino per favorire anche la mobilità aerea. Sono certo che è interesse di tutti trovare soluzioni adeguate».

