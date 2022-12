Ars, Bernadette Grasso subentra a Calderone e aderisce a Fi

In apertura di seduta all’Ars, oggi, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, ha proceduto alla proclamazione di Bernardette Grasso, prima dei non eletti alle Regionali nella circoscrizione provinciale di Messina. Grasso subentra all’ex capogruppo di Fi Tommaso Calderone eletto alla Camera dei deputati alle Politiche nel collegio uninominale di Barcellona. A stabilirlo la commissione verifica dei poteri dell’Ars che si è riunita prima dell’inizio della seduta.

«Da oggi potrò ancora servire la Sicilia ed in particolare il territorio messinese con la cura che meritano. Ho sostenuto con lealtà il Presidente della Regione Renato Schifani, credendo, anche adesso, nel progetto di una coalizione di centrodestra coesa; tutti attorno alla proposta di una personalità determinata e autorevole. In Assemblea Regionale farò sentire il mio contributo politico, coerente e propositivo», ha dichiarato Bernardette Grasso ufficializzando, tra l'altro, che sarà «iscritta nel gruppo forzista guidato dal collega Stefano Pellegrino». «Ringrazio tutti gli elettori - aggiunge - che hanno riposto in me la propria fiducia. Come ho sempre fatto sarò al servizio del territorio, con passione, competenza e soprattutto responsabilità».



