Ars: Gaetano Galvagno eletto presidente, il centrodestra resta compatto

Gaetano Galvagno, 37 anni, è stato eletto presidente dell’Ars. Il 36esimo voto, sufficiente al secondo scrutinio, è arrivato alle 13.59 (ma al termine dello scrutinio è arrivato a 43 voti). Il quorum non era stato raggiunto alla prima votazione quando erano necessari almeno 46 voti. Il centrodestra ha sulla carta 40 voti.

Pubblicità

Deputato 37enne di Paternò (Catania), è molto vicino al presidente del Senato Ignazio La Russa, come lui di Paternò. Lo scorso 25 settembre Galvagno è stato eletto con 14.000 voti, collocandolo in cima alle preferenze del partito di Fratelli d’Italia. Partito che ha avuto un vero e proprio exploit a Paternò e in provincia di Catania, risultando il più votato in assoluto con oltre 75.000 voti in provincia di Catania e 5.000 voti a Paternò, di cui 3.054 preferenze sono state per Galvagno, risultato il più votato in città.

Arriva così un catanese alla Sala Pisana, di Palazzo dei Normanni. Era stato Giovanni Ardizzone, con il placet di Gianpiero D’Alia, nell’era Crocetta a chiudere il decennio palermitano con Guido Lo Porto, Francesco Cascio e per ultimo Gianfranco Micciché, dal 2001 al 2012.

«Grazie a voi l’Ars ha eletto il presidente più giovane della storia, un primato che è motivo di grande emozione e responsabilità. Un grande onore a cui mi auguro di essere degno» ha detto nel suo discorso Galvagno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA