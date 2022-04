Assunta Almirante: Meloni, se ne va pilastro memoria destra

ROMA, 26 APR - "Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d'Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

