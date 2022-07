Aula Senato dice no a parità genere in linguaggio ufficiale

ROMA, 27 LUG - L'Aula del Senato respinge l'emendamento della senatrice Maiorino che chiedeva la possibilità di adottare la differenza di genere nella comunicazione istituzionale scritta. La proposta ottiene 152 voti favorevoli non sufficienti a raggiunge la maggioranza assoluta necessaria per quasta votazione. Molte le contestazioni procedurali in Aula, soprattutto da parte del M5s, ma la presidente Casellati taglia corto e le definisce proteste "pretestuose e inaccettabili", i senatori, precisa "dovrebbero conoscere le regole".

