Autonomia: Pd, bozza Calderoli non rispetta Costituzione

ROMA, 17 NOV - "Per il Partito Democratico l'autonomia, così come più volte ribadito dal Presidente Mattarella, rafforza l'unità nazionale quando attua il principio di sussidiarietà e rafforza la coesione sociale. La bozza del ddl Calderoli non rispetta lo spirito e i principi indicati dalla Costituzione". Così, in una nota, Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale Pd, riferendosi all'assenza dell'obbligo di definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni. "Il Partito Democratico invita il Ministro Calderoli a ripartire dalla proposta di ddl del Pd presentata nel 2020 e adottata all'unanimità dalla Conferenza stato regioni e dalla Conferenza unificata", conclude Boccia.

