Azzaro, il democristiano garbato che digeriva le scelte draghiane

Si è spento ieri, all’età di 96 anni, Giuseppe Azzaro, storico esponente catanese della Democrazia cristiana. Deputato ininterrottamente per sette legislature dal 1963 al 1992, Azzaro fu sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e alle Finanze; nel 1987 e nel 1991 ricoprì anche la carica di sindaco di Catania. Di seguito il ricordo di Girolamo Barletta.

Pubblicità



Deputato per più legislature, democristiano centrista Peppino Azzaro da anni si era stabilito a Roma con la numerosa famiglia di cui egli era prezioso alfiere. Prima che politico Azzaro era figlio di un apprezzato prefetto, di cui non molto tempo fa egli scrisse un misurato pezzo che pubblicammo con notevole rilievo: Peppino alla collaborazione con “La Sicilia” ci teneva.

Sapeva essere distante dal suo partito quando lui, ferratissimo scelbiano, non ne condivideva le scelte apicali, alle quali pure si adeguava. Partecipava assiduamente alle sedute del comitato provinciale della Dc e prendeva seccamente le distanze da linee che riteneva erronee. Ci teneva Azzaro a distinguere il suo pensiero anche dalla corrente maggioritaria allora pilotata da Nino Drago.

Giovanissimo era vicino a Domenico Magrì, letterato di buona caratura. Quando Magrì nel consesso provinciale pigliava la parola, Azzaro dettava il suo duro giudizio con una frase lapidaria: “defensor fidei”. Azzaro chiariva il suo detto: intendeva sottolineare che il dotto Magrì dall’alto della sua cultura copriva le “malefatte” della maggioranza draghiana.

Più volte mi capitò alla vigilia di chiamate elettorali di accompagnare Azzaro nel suo rituale giro: esplose il suo dissenso quando in visita alle suore di clausura mi scappò un apprezzamento negativo per le ottime suore distanti dal mondo per le loro rigide regole. Peppino mi riprese duramente: «Tu - mi disse con veemenza - non capisci che le suore “sepolte vive” coprono i nostri, i tuoi peccatacci. Sono l’ombrello del nostro povero mondo». Peppino per quel pomeriggio mi negò la parola. Si era risentito per la mia sprovvedutezza culturale distante dalla cristiana beatitudine della “sepolte” vive.

Azzaro nelle consultazioni elettorali veniva rieletto con largo consenso. Anche per le chiamate comunali o regionali portava nei comizi il frutto di ottime meditazioni: raccomandava ai colleghi di usare nei comizi linguaggio misuratamente garbato. Respingeva le tentazioni offensive anche quelle rivolte ai comunisti di togliattiana memoria.

Nell’ultimo colloquio telefonico capii che gli pesavano le 96 primavere. Mi spinsi a fargli promettere che venendo a Catania ci saremmo incontrati. «Non dubitare - mi rispose - venendo a Catania, la tua Giarre sarà inclusa in un breve itinerario».

Ora Peppino è nel mondo della verità. Al Padreterno dirà - ne sono certo - della mia frasaccia contro il nulla fare delle “sepolte vive”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA