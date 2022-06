ROMA, 27 GIU - "Per me l'incontro di si può fare anche domani, non è possibile perdere città importanti perchè il centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte. Vediamoci e prepariamo la prossima squadra e il prossimo progetto di governo, subito, insieme". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

