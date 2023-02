Balneari: Meloni, impegnati in interlocuzione con Ue

BRUXELLES, 10 FEB - "Credo ci siano interlocuzioni che si possono ancora avviare, a partire dal tema della mappatura delle nostre spiagge per ragionare nel senso di difendere anche un mondo produttivo che per noi è strategico. Vedremo nelle prossime ore anche nella discussione in Parlamento quali saranno le tempistiche ma è uno dei dossier su cui siamo impegnati anche con una interlocuzione con l'Ue". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles.

