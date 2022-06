Bce: Lega, Lagarde aiuti economia, non la penalizzi

ROMA, 10 GIU - "Lagarde aiuti l'economia, non la penalizzi. Dopo due anni di pandemia e di chiusure forzate, con una guerra in corso alle porte dell'Europa e i prezzi dei carburanti schizzati nuovamente alle stelle, è il momento di dare liquidità al sistema economico: non di restringere il credito innalzando i tassi di interesse. Operazione dannosa per l'Italia con un alto debito pubblico e per chi ha mutui o deve contrarlo per acquistare casa. Cittadini, famiglie e imprese hanno bisogno di ossigeno, non di stringere ancor di più la cinghia". Così i deputati della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e responsabile del dipartimento Attività Produttive del partito, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile unità Fisco del partito.

