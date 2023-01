Berlusconi, Forza Italia è partito cardine della maggioranza

ROMA, 17 GEN - "Non c'è ragione di preoccupazione e di nervosismo. Forza Italia è il partito cardine di questa maggioranza, nessuno può mettere in dubbio la nostra lealtà nei confronti del governo Meloni. Il viaggio di questa maggioranza che deve durare 5 anni è appena cominciato, e portiamo sulle spalle il peso della crisi economica generata dalla pandemia, che è stata la peggiore crisi del dopoguerra, e poi quello della crisi energetica legata alla guerra in Ucraina. Quando le decisioni vengono assunte collegialmente, è responsabilità di tutti sostenerle con lealtà reciproca. E' quello che abbiamo fatto nei giorni scorsi a proposito della mancata proroga del taglio sulle accise sui carburanti". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg5 parlando delle tensioni di questi giorni nella maggioranza.

