Berlusconi, io ho salvato l'Italia dall'ascesa dei comunisti

ROMA, 09 FEB - "Molti amici, molti conoscenti mi hanno ripetuto anche in questi giorni che io sono l'italiano a cui gli italiani devono di più. Perché sono l'italiano che ha salvato trent'anni fa l'Italia dall'ascesa al potere dei comunisti. Dei comunisti di allora che erano ammiratori e amici dei comunisti russi di sempre, quelli degli 85 milioni di morti". Lo dichiara il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video su Twitter. "Loro non me l'hanno mai perdonato - prosegue - Me ne hanno fatte di tutti colori, ma io ho resistito a tutti gli attacchi e, ancora oggi, sono qui a lavorare per il bene dell'Italia e degli italiani.

