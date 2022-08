Berlusconi, taglieremo tasse sulla casa, per acquisti e affitti

ROMA, 23 AGO - "Con il nostro programma, ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare, a partire dall'eliminazione dell'Imu per gli immobili occupati o inagibili e ad introdurre una cedolare secca per tutti gli affitti. Per rilanciare il mercato immobiliare e consentire a tutti di acquistare una casa e anche per rilanciare l'edilizia, che è un settore trainante per la nostra economia, noi introdurremo anche una tassazione unica per l'acquisto della prima casa e cioè un'imposta di solo il 2%". Lo dice Silvio Berlusconi nella pillola di programma che pubblica tutti i giorni sui social.

