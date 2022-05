Boccia: "IL Pd è il partito dei territori"

«Il Pd prima con Zingaretti e dalle amministrative 2021 con Enrico Letta è tornato ad essere il Partito dei territori, siamo una famiglia che ha riscoperto l'orgoglio di essere una grande comunità. La sinistra è nata per strada e per strada deve vivere. La politica è servizio civile e la figura di Franco De Domenico a Messina ne è l’esempio. Servizio civile che ha come missione prioritaria ridurre le diseguaglianze, ricucire le periferie alle aree più sviluppate, rafforzare i servizi pubblici locali».

Pubblicità

Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale del partito, incontrando a Messina gli amministratori locali della provincia, insieme al candidato sindaco della Città dello Stretto, Franco De Domenico. "Quando c'è un problema sul territorio - ha aggiunto - per il Partito democratico quel problema diventa priorità assoluta e viene prima di qualsiasi vertice nazionale. Perché quando si perde la credibilità sui territori poi si perderono anche le elezioni politiche. E noi siamo ripartiti dal 2020 dalle nostre storie locali».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA