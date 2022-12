Bonaccini a M5s e Terzo Polo, lottiamo insieme per la sanità

BOLOGNA, 05 DIC - "Facciamo insieme una battaglia per la sanità pubblica". E' quello che suggerisce al Movimento 5 Stelle e al Terzo Polo, in un post sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini. "Noi vogliamo ridurre disparità e diseguaglianze, non allargarle. E - osserva - sono sicuro che il Pd sia pronto a mobilitarsi in tutta Italia, facendo sulla sanità pubblica una grande battaglia di giustizia e civiltà. Credo che su questo 5 Stelle e Terzo Polo possano e debbano esserci" aggiunge.

