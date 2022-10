Bonaccini, no a scioglimento Pd, sarebbe regalo alle destre

BOLOGNA, 05 OTT - "No allo scioglimento di un partito che comunque con tutti i difetti e gli errori che può aver commesso raccoglie quasi il 20% dei voti, è il secondo partito a livello nazionale dopo Fratelli d'Italia, è di gran lunga il primo partito di opposizione nel campo del centro sinistra. Sarebbe un regalo alla destra andare a scioglierlo". A dirlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, alla viglia della direzione del Pd convocata dal segretario Enrico Letta. "Io credo che il Pd - ha proseguito Bonaccini - se saprà rigenerarsi sarà ancora una forza che potrà dare tanto a questo Paese dal punto di vista di chi crede nel bisogno di un centro sinistra plurale, più largo, competitivo". Per Bonaccini "senza il Partito Democratico" è "impossibile immaginare in futuro una vittoria contro le destre".

