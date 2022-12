ROMA, 28 DIC - "Pina Picierno è una donna da combattimento come lo sono io. Come tutta la squadra che stiamo definendo insieme". Lo ha detto il candidato alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini, a una iniziativa a Roma, annunciando il tandem con Pina Picierno per la corsa alla segreteria del Pd. "Preferisco la metafora del tandem a quella del ticket. Pina è donna, giovane, eletta al sud. Averla qua è la conferma della dimensione europea".

