ROMA, 01 MAR - "I bombardamenti contro civili a Kharkiv violano le leggi di guerra. L'Ue è al vostro fianco in questi drammatici momenti". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrel in un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

