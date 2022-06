C.destra: Salvini, premier? Chi prende un voto di più

ROMA, 07 GIU - "Chi prende un voto in più indicherà il presidente del consiglio, se lo prenderà la Lega si prenderà le responsabilità del caso". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato alla Stampa estera, a Roma, a chi gli chiedeva se sarà il prossimo premier in caso di vittoria del centrodestra. Poi, alla stessa domanda su Giorgia Meloni: "Chi prende un voto in più in democrazia vince", ha ribadito. "I miei avversari - ha proseguito - sono a sinistra. Giorgia Meloni ha scelto la via dell'opposizione e questa legittima scelta nel breve periodo paga più che stare al governo con Letta, Renzi e Conte. Ma io la Lega all'opposizione che cresce nei sondaggi e lascia campo libero alla sinistra per aumentare le tasse non l'ho voluta".

