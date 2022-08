Calenda da Catania insiste: «Stop alla campagna elettorale per affrontare con i leader il caro energia»

«Prima di chiedere un intervento a Draghi, dobbiamo incontrarci noi. Sono cinque giorni che dico a tutti i leader politici riuniamoci, vediamoci, incontriamoci: c'è un’emergenza energetica nazionale che sta per fare chiudere aziende, piccole e grandi, e rischia di essere uno tsunami. Sediamoci». Da Catania, dove è intervenuto per un incontro elettorale in cui era presente anche il nuovo esponente etneo Giuseppe Castiglione, il leader di Azione Carlo Calenda insiste sullo stop della campagna elettorale per affrontare il caro energia con il premier Draghi. «E' inutile chiedere a Draghi di intervenire, e lo dico agli amici di Forza Italia che lo hanno sfiduciato. Sarebbe molto meglio assumersene la responsabilità e scusarsi con gli italiani. E questo vale per Berlusconi e Salvini e non per Conte che, sotto sotto, è contento di averlo sfiduciato e non mi pare ci sia lo spazio per un ravvedimento operoso».

"E' doveroso incontrarci con gli altri leader - ha detto ancora Calenda -. Oggi Salvini, dopo giorni di insulti, ha detto "si facciamo un armistizio". Bene, uno ha accettato, adesso speriamo che Letta, Berlusconi, Meloni e Conte siano altrettanto ragionevoli. Altrimenti se ne assumeranno la responsabilità davanti agli italiani. Chi oggi mette prima la campagna elettorale davanti all’emergenza bollette elettriche se ne assumerà la responsabilità».

Parlando deelle elzioni Calenda ha detto «hanno tutti l’ambizione di fare il presidente del consiglio, si sentono preparati. Io nella mia vita ho lavorato in Ferrari, Sky a Londra, al Sanpaolo e in Confindustria, ho fatto il ministro, il vice ministro, ho presieduto due G7, ho fatto l’ambasciatore a Bruxelles e ho quindi il curriculum per farlo. Ma dico che Mario Draghi è molto meglio. Se una scuderia ha Schumacher non lo sostituisce con un pilota di terza fila».

«Questi leader di partito - ha aggiunto - non sono mai usciti dall’Italia e mi spaventa la loro inesperienza internazionale dei leader di destra. Mi preoccupa che non hanno ben chiaro come ci si deve muovere in Europa e questo è molto preoccupante».

Secondo Calenda «se arriva al governo una coalizione di destra, litigiosissima e in contrasto tra di loro perché sappiamo benissimo che Salvini, Berlusconi e Meloni non si possono vedere e hanno programmi completamente diversi tra loro gli italiani devono aspettarsi uno tsunami finanziario produttivo che sarà il più grosso che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni».

Il leader di Azione ha parlato anche di reddito di cittadinanza: «Non sono contrario - ha detto -. Chi non può lavorare o non è in condizione di farlo deve continuare a prenderlo. Chi può lavorare deve essere formato. Oggi in Italia ad esempio mancano tremila saldatori. Chi rifiuta il lavoro deve perdere il sussidio. E contemporaneamente siamo favorevoli al salario minimo in modo da garantire uno stipendio decoroso».

