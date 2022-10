Calenda,dialogo con Pd?Non chiudo ma è in mano sempe agli stessi

ROMA, 05 OTT - "Il Pd? Il dialogo non si chiude con nessuno. Il problema è che è in mano sempre alle stesse cinque persone che se la decidono tra di loro e si alleano con chiunque pur di stare al governo e questo li rovina". Lo afferma Carlo Calenda di Azione a Radio Capital. "Bonaccini e Schlein teoricamente la pensano diversamente su tutte le cose e il Pd cerca di coprire tutte le posizioni. E' sbagliato. Politica è dire qualcosa nel merito e non dire quelli 'sono fascisti votate noi'. Noi con i M5S non abbiamo niente a che vedere, mentre il Pd alla fine ci si allea", conclude.

