ROMA, 17 OTT - "Se il Pd ed M5s , come sembra, faranno l'accordo per spartirsi tutte le vice Presidenze di Camera e Senato destinate all'opposizione, noi non parteciperemo al voto. Se questo accordo si materializzerà, la scelta del Pd in termini di alleanze sarà evidente". Lo ha detto su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA