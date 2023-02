Calenda, Meloni deludente, finirà come M5s e Lega

ROMA, 06 FEB - "Sono molto deluso da Meloni. Non è mai stata mia amica, pero' uno aveva simpatia per una donna giovane che arriva alla Presidenza, ma questa roba non si puo' vedere. Si mette a fare le vocine?". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Metropolis, su Repubblica.it a proposito del comizio di Meloni ieri a sostegno di Rocca. "Continuerà a essere come con M5s e Lega, un Grande Fratello: arriva al governo, non riesce a fare nulla e crea polemiche". Mai, in nessun Paese d'occidente si è dato che una persona arrivata alla presidenza del Consiglio e si mette a fare quelle scenette", ha concluso. .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA