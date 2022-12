Calenda, penso che Meloni prenderà fondi Pnrr per Impresa 4.0

ROMA, 05 DIC - "Visto che i fondi del Pnrr non si riescono a spendere, io ho proposto" alla premier Giorgia Meloni "di prendere una quota di questi fondi e farne un piano Impresa 4.0 allargato a tutta la transizione ecologica, in modo che sostieni la spesa per investimenti nelle aziende dei privati verso questi obiettivi. E' una cosa che si può fare e su cui io penso che Meloni riuscirà a far qualcosa". Lo dice a L'Aria che tira su La7 il leader del terzo Polo Carlo Calenda.

