Calenda rompe con Letta: «Decisione sofferta»

Carlo Calenda leader di Azione ha dichiarato di non voler più andare avanti con l'alleanza con il Pd. Lo ha detto parlando, su Rai 3, a in Mezz'ora in più.

Pubblicità

«Alla vigilia di queste elezioni ho intrapreso un negoziato col Pd, non ho mai voluto distruggere il Pd, con con Letta abbiamo iniziato un negoziato per costruire una alternativa di governo. Ma mano a mani si univano pezzi che stonavano». «E' una delle decisioni più sofferte, la più sofferta».

Letta ha risposto su Twitter: «Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia».





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA