Calenda,stop campagna voto? Per un giorno per aiutare Draghi

RIMINI, 25 AGO - "Ho passato l'adolescenza da un bel pò. La risposta di Salvini è quella di un adolescente che non ha mai lavorato fuori e dentro la politica. Si facesse un giro tra gli artigiani che han votato le elezioni e capisca. Non dico di fermare la campagna elettorale ma di fermarci un giorno per dare una mano a Draghi". Lo ha detto, a margine del Meeting di Rimini, il leader di Azione, Carlo Calenda replica al segretario della Lega, Matteo Salvini che aveva commentato la sua proposta di fermare la campagna elettorale per affrontare l'emergenza del costo del gas dicendo, "forse sa che ha già perso".

