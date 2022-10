Camera: 250 deputati su 400 si sono già registrati

ROMA, 12 OTT - Sono già circa 250 su 400 i deputati che hanno completato le procedure di accoglienza a Montecitorio in vista della prima seduta della nuova legislatura, convocata per domani mattina. Sono già passati al centro accoglienza allestito nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, tra gli altri, Giuseppe Conte, Enrico Letta, Antonio Tajani. Per completare le procedure c'è tempo fino a venerdì alle 20, ma è prevedibile che chi non lo ha ancora fatto si presenterà domani, dopo aver partecipato alla prima chiama per l'elezione del presidente di Montecitorio.

