Camera: Aula approva dimissioni Elio Vito da deputato

ROMA, 13 LUG - L'Aula della Camera ha accolto le dimissioni da deputato presentate da Elio Vito. Le dimissioni sono state accettate, a voto segreto, con 225 voti a favore e 157 contrari. In tre si sono astenuti. Normalmente l'Aula respinge le dimissioni per la prima volta quando vengono presentate da un deputato. Cosa che non si è verificata questa volta. ''Starò con le persone discriminate per l'orientamento sessuale e per l'identità di genere, con i consumatori che vengono arrestati se anzichè andare dallo spacciatore coltivano cannabis, starò con chi non ha reddito, con chi non ha cittadinanza, chi non ha diritti'', ha detto Vito.

