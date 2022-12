Camera conferma fiducia sul decreto rave, 206 i sì

ROMA, 28 DIC - La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge rave con 206 voti a favore, 145 contrari e tre astenuti. L'Aula ha anche dato il via libera alla seduta fiume per l'esame decreto fino al voto finale, approvando una richiesta in tal senso della maggioranza a fronte dell'ostruzionismo dell'opposizione. La seduta, dunque, proseguirà ininterrottamente fino al voto finale, salvo eventuali pause tecniche indispensabili che verranno decise dalla presidenza.

