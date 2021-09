Canada, Trudeau è primo ministro per la terza volta: rieletto

Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro dopo una campagna elettorale molto difficile. Lo hanno annunciato i media canadesi.

"Ci rimandate al lavoro con un mandato chiaro per far superare al Canada questa pandemia e verso giorni più luminosi a venire". Lo ha detto Justin Trudeau dopo le elezioni anticipate. Trudeau, alla guida del Canada dal 2015, ha citato tra le priorità la lotta alla pandemia di Covid-19 e la crisi climatica. "La nostra squadra, il nostro governo è pronto", ha assicurato. "Avete dato a questo governo e a questo Parlamento una direzione chiara", ha detto Trudeau da un albergo di Montreal, come riporta la Bbc. Il leader del Partito liberale ha ammesso che "la vita politica non è facile" e ha ringraziato gli avversari politici: "Grazie - ha affermato - per aver fatto parte di questo momento importante".

"Non dimentichiamo il passato e i giorni bui che abbiamo affrontato insieme. Ma guardiamo ancora al futuro e a tutto ciò che deve ancora venire, a tutto ciò che dobbiamo ancora costruire insieme - ha continuato - Lavoriamo insieme".

