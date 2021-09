Giuseppina Mendola del Movimento 5 Stelle ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Canicattì (Agrigento) per i 5S. Mendola, 35 anni architetto e ingegnere edile è da tanto tempo militante del circolo cittadino del M5S. Per la carica di sindaco del M5s potrebbe correre Fabio Falcone, portavoce e fondatore del MeetUp di Canicattì, che per cinque anni è stato consigliere comunale d’opposizione.



