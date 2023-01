ROMA, 31 GEN - "Nelle indagini su Palamara non è emersa alcuna manipolazione. Ed è un falso clamoroso dire, come è stato fatto, che le intercettazioni non sono state messe a disposizioni della difesa". Lo ha detto il procuratore di Perugia Raffaele Cantone, parlando soprattutto delle polemiche sull'uso del trojan nell'indagine sull'ex presidente dell'Anm, durante la sua audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA