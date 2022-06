Caos voto a Palermo, anche Musumeci chiede proroga di un giorno

«Ho chiesto al Ministro dell’Interno di valutare l’opportunità di autorizzare il prolungamento dell’apertura dei seggi elettorali, nella sola città di Palermo, fino alle ore 14 di domani, lunedì 13 giugno. Una misura straordinaria a seguito dell’altrettanto straordinaria situazione che si è venuta a creare in città per

la mancata costituzione di decine di sezioni elettorali. È un provvedimento che avrei adottato autonomamente, se non si votasse anche per i Referendum. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

«Al tempo stesso, ho manifestato apprezzamento al ministro Lamorgese per la disponibilità all’accorpamento delle sezioni elettorali non costituite con quelle già operanti», ha concluso Musumeci che ha votato nel suo seggio di Militello (Catania). "Non dobbiamo mai perdere l'abitudine a compiere il nostro diritto/dovere di cittadini", ha postato il presidente della Regione su Facebook.

