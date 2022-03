Caro carburante: Salvini, governo intervenga in settimana

MILANO, 14 MAR - "In settimana la Lega si aspetta che il governo, come hanno fatto altri in Europa, blocchi per un periodo di tempo le accise e l'Iva su benzina, luce e gas, perché ormai i costi per le famiglie, laboratori e imprese sono insostenibili". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini: "Lo strumento lo indichi il governo: scostamento di bilancio, decreto urgente, qualcuno dice che bisogna aspettare il 31 marzo per il Documento di economia e finanza per avere l'ok di Bruxelles. L'unica cosa che mi rifiuto di aspettare è l'ok di Bruxelles. In un momento di tragedia economica l'ultima cosa che possiamo aspettare è l'ok di Bruxelles".

