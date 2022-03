Caro carburante: Salvini, subito mezzo miliardo in più

VERONA, 18 MAR - "Se serve mezzo miliardo in più per abbattere le accise e l'Iva e permettere alla gente di andare a lavorare, di fare il pieno e di pagare un po' di meno acqua e latte, carne, frutta e verdura, dopo due anni di Covid la Lega chiede al governo di trovare questi soldi ma di farlo subito a marzo". Lo ha detto a Verona Matteo Salvini, a margine di LetEXpo. "Qualcuno in parlamento - ha aggiunto - dice proviamo a farlo ad aprile-maggio, ma la gente fa fatica oggi a fare il pieno; già mancano alcuni generi nei mercati e nei supermercati, quindi se al Covid aggiungiamo la guerra occorre intervenire presto e bene", ha concluso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA