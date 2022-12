Caro-voli, 1000 euro per un Palermo-Roma e ritorno: Bianco grida allo scandalo

Mille euro per un volo di andata-ritorno Palermo-Roma e "solo" 885 euro, nello stesso giorno, per un’andata e ritorno Roma-New York. Sulla scia della polemica per il caro voli dalla Sicilia, oggi è l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco a postare le due foto della schermata della compagnia aerea Ita che evidenziano la sproporzione dei costi dei biglietti aerei per raggiungere l’isola. Ieri il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha denunciato ancora una volta il "cartello" delle due compagnie aeree Ita e Ryanair, annunciando il via libera della giunta regionale per ricorrere all’Antitrust.

"Semplicemente scandaloso - scrive Bianco nel suo post -. Guardate attentamente. Stessi giorni, stessa compagnia. Biglietto andata e ritorno Palermo-Roma: 1005 euro. Biglietto andata e ritorno Roma-New York: 885 euro. Senza parole! E non parliamo dei voli per Catania. Bisogna unire tutte le forze ed impedire questo sconcio".

Il caro-voli, questione non nuova per la Sicilia da sempre attanagliata da tariffe esose soprattutto durante il periodo delle feste, sta sviluppando in queste ore un ampio dibattito che vede accomunate forze politiche anche trasversali. Sta infatti continuando il pressing su Ita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per migliorare il servizio per Sicilia e Sardegna. Bene l’incremento dei voli, è un primo riscontro ma ancora insufficiente, fanno sapere fonti del Mimit, ma serve una pianificazione più attenta, non ci può essere una risposta emergenziale a fronte delle legittime proteste, serve più impegno anche per calmierare i prezzi che non possono salire vertiginosamente.

Anche il senatore di FdI ed ex sindaco di Catania Salvo Pogliese si unisce al coro, parlando di uno "sfruttamento" verso i siciliani che adesso deve finire.

