Caro voli, in manovra un fondo per i collegamenti aerei di Sicilia e Sardegna

Nella manovra finanziaria spunta un fondo per promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Il fondo è istituito presso il Ministero del Infrastrutture e dei Trasporti e ha lo scopo di garantire un «completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna».

Pubblicità

Lo prevede un emendamento riformulato alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Le disposizioni si applicano ai cittadini residenti nelle regioni Sicilia e Sardegna.

La dotazione del fondo, inizialmente fissata in 2 milioni per il 2023 e 4 milioni dal 2024, è stata corretta poi rispetto a quanto scritto nell’emendamento: si tratta di 5 milioni per il 2023 e 15 milioni dal 2024.

Questa mattina dopo una lunga maratona la commissione Bilancio della Camera, al settimo giorno di lavoro sulla manovra, ha concluso l’esame degli emendamenti e ha dato il mandato ai relatori, Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli: il testo approderà in Aula alla Camera domani, con il voto di fiducia atteso venerdì.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA