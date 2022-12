Caro-voli, Pogliese: «E' ora di porre fine a questo "sfruttamento" verso i siciliani»

Sull'annosa questione del caro-voli che colpisce pesantemente la Sicilia, interviene anche il senatore di FdI Salvo Pogliese. "È assurdo che volare da Milano a New York costi sensibilmente meno che un volo verso Catania. È ora di porre termine a questo "sfruttamento" verso i siciliani che sono costretti, in mancanza di altre alternative, a sottostare ai prezzi folli delle compagnie aeree. Ha fatto benissimo il presidente Schifani a denunciare questo ignominioso caro prezzi all'Antitrust ma è necessario un intervento urgente e decisivo del governo Meloni, e in particolare del ministro Adolfo Urso, per mettere fine a questa surreale problema, che purtroppo va avanti da troppo tempo, e relega i siciliani alla categoria di "italiani di serie B" costretti alle vessazioni delle compagnie aeree.".



